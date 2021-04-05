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На кордоні з Білоруссю з автомата застрелився строковик

На кордоні з Білоруссю з автомата застрелився строковик

Київ • УНН

 • 18506 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. На кордоні з Білоруссю вистрелив собі у голову з автомата військовослужбовець-строковик. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, передає УНН.

Цитата:

"Перебуваючи в прикордонному патрулі по охороні державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив з життям самогубством 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаїв. Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Трагедія трапилася ввечері у п’ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі Волинської області.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.

Додамо

У навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ “Десна” на Чернігівщині також 2 квітня з автомата застрелився військовий-контрактник.

Українські Національні Новини

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