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21:00 • 28566 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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На границе с Беларусью из автомата застрелился срочник

На границе с Беларусью из автомата застрелился срочник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. На границе с Беларусью выстрелил себе в голову из автомата военнослужащий-срочник. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.

Цитата:

"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - говорится в сообщении.

Детали

Трагедия произошла вечером в пятницу, 2 апреля, в районе Ковеля Волынской области.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

Добавим

В учебном центре Сухопутных войск ВСУ "Десна" в Черниговской области также 2 апреля из автомата застрелился военный-контрактник.

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