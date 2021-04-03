У "Десні" застрелився з автомата військовий-контрактник

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"Із сумом повідомляємо, що вчора зранку один із військовослужбовців контрактної служби, який прибув місяць тому на навчання до 169-го Навчального центру, скоїв самогубство, вистріливши в голову з АК-74", - повідомили у "Десні".

Деталі

За даними частини, військовослужбовець 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний.

"Варто зазначити, що куля для фатального пострілу була в нього із собою. Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця подї показала, що набої цієї серії на заняттях не видавалися. Причина такого вчинку - не відома", - додали у навчальному центрі.

Наразі працює слідча група Козелецького райвідділку Національної поліції України в Черніговській області.

Доповнення

Торік за вісім місяців в Україні вчинили самогубство близько 40 військових, повідомляли в Офісі Генпрокурора.