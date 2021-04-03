В "Десне" застрелился из автомата военный-контрактник
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В учебном центре Сухопутных войск ВСУ "Десна" в Черниговской области 2 апреля застрелился военный-контрактник. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе части в Facebook, передает УНН.
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"С сожалением сообщаем, что вчера утром один из военнослужащих контрактной службы, прибывший месяц назад на учебу в 169-го Учебный центр, совершил самоубийство, выстрелив в голову из АК-74", - сообщили в "Десне".
Детали
По данным части, военнослужащий 1996 года рождения в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный.
"Стоит отметить, что пуля для рокового выстрела была у него с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места событий показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались. Причина такого поступка - не известна", - добавили в учебном центре.
Сейчас на месте работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области.
Дополнение
В прошлом году за восемь месяцев в Украине совершили самоубийство около 40 военных, сообщали в Офисе Генпрокурора.