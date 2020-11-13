ОГП: за березень-жовтень в Україні вчинили самогубство близько 40 військових

"Загалом за процесуального керівництва прокурорів спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері за цей період (березня-жовтня 2020 року – ред.) розслідувалося 277 кримінальних проваджень за фактами смерті військовослужбовців у небойовій обстановці. У 39 випадках підтверджено факт вчинення самогубств", - сказала Венедіктова.

За її словами, до суду скеровано 16 обвинувальних актів.

"За принципової позиції прокурорів суди виносять вироки. Наприклад, за вчинення вбивства у стані алкогольного сп’яніння військовослужбовця засуджено до 12 років позбавлення волі. Загалом у цій категорії вже ухвалено 27 обвинувальних вироків", - розповіла Венедіктова.

Вона зазначила, що прокурори спеціалізованих прокуратур у середньому один раз на день проводять слідчі дії безпосередньо на лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

"Більше ніж співробітники будь-яких інших правоохоронних органів", - додала Венедіктова.

Окрім того, вона розповіла, що мають результати військові прокурори у протидії організованій злочинності - за цей час викрито діяльність 7 груп, які вчинили 10 злочинів, серед яких незаконне заволодіння військовим майном; зберігання, збут зброї і бойових припасів та небезпечних наркотичних засобів; одержання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, у Чуднові з'ясовуються обставини смерті військовослужбовця, який загинув від пострілу із пістолета.