ОГП: за март-октябрь в Украине совершили самоубийство около 40 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине в течение марта-октября этого года расследовалось 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В почти 40 случаях подтвержден факт самоубийства. Об этом рассказала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении, передает корреспондент УНН.
"Всего за процессуального руководства прокуроров специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере за этот период (марта-октября 2020 года - ред.) расследовалось 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвержден факт совершения самоубийств", - сказала Венедиктова.
По ее словам, в суд направлено 16 обвинительных актов.
"За принципиальной позиции прокуроров суды принимают приговоры. Например, за совершение убийства в состоянии алкогольного опьянения военнослужащего приговорили к 12 годам лишения свободы. Всего в этой категории уже принято 27 обвинительных приговоров", - рассказала Венедиктова.
Она отметила, что прокуроры специализированных прокуратур в среднем один раз в день проводят следственные действия непосредственно на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил.
"Больше чем сотрудники любых других правоохранительных органов", - добавила Венедиктова.
Кроме того, она рассказала, что имеют результаты военные прокуроры в противодействии организованной преступности - за это время пресечена деятельность 7 групп, совершивших 10 преступлений, среди которых незаконное завладение военным имуществом; хранение, сбыт оружия и боеприпасов и опасных наркотических средств; получения неправомерной выгоды.
Напомним, в Чуднове выясняются обстоятельства смерти военнослужащего, погибшего от выстрела из пистолета.