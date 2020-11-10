На Житомирщині знайшли застреленим військового: підозрюють самогубство

“9 листопада до поліції надійшло повідомлення про самогубство 28-річного лейтенанта ЗСУ однієї з військових частин. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває встановлення усіх обставин”, - зазначила прессекретар поліції Житомирщини Алла Ващенко.

Вона відзначила, що військовослужбовець перебував у складі добового наряду чергової частини. Увечері він вийшов до спеціально відведеної для відпочинку кімнати, де через якийсь час і знайшли його тіло. Попередньо, причиною смерті стали ушкодження, отримані у результаті пострілу з пістолета в грудну клітину.

“У рамках відкритого кримінального провадження триває з’ясування усіх причин та обставин події. Призначено судово-медичну експертизу. Також встановлено, що загиблий був з Мирославського району Херсонської області і проходив службу в Збройних силах України за призовом”, - підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, що у Росії військовий застрелив трьох людей на аеродромі.