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В Одессе нашли застреленным пограничника в его собственном кабинете: предварительная версия - самоубийство

Киев • УНН

 • 20215 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Одессе правоохранители расследуют обстоятельства гибели пограничника, которого нашли застреленным в собственном кабинете. Информацию об этом УНН подтвердил руководитель пресс-службы Южного регионального управления ГПСУ Константин Кизим.

В Одессе нашли застреленным пограничника в его собственном кабинете: предварительная версия - самоубийство

Цитата:

"Могу подтвердить. Предварительно, это самоубийство. В настоящее время проводят служебное расследование, ведется следствие представителями правоохранительных органов", - сообщил Кизим.

Детали

Собеседник агентства подтвердил, что трагедия произошла сегодня. Пограничника нашли в собственном кабинете.

Отметим, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в Одессе утром 24 мая в служебном кабинете в авиаотряде из табельного оружия застрелился пограничник.

Умерший, по сообщениям, - майор 1980 года рождения.

Как сообщал УНН, ранее на границе с Беларусью выстрелил себе в голову из автомата военнослужащий-срочник.

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