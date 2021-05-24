В Одессе нашли застреленным пограничника в его собственном кабинете: предварительная версия - самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Одессе правоохранители расследуют обстоятельства гибели пограничника, которого нашли застреленным в собственном кабинете. Информацию об этом УНН подтвердил руководитель пресс-службы Южного регионального управления ГПСУ Константин Кизим.
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"Могу подтвердить. Предварительно, это самоубийство. В настоящее время проводят служебное расследование, ведется следствие представителями правоохранительных органов", - сообщил Кизим.
Детали
Собеседник агентства подтвердил, что трагедия произошла сегодня. Пограничника нашли в собственном кабинете.
Отметим, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в Одессе утром 24 мая в служебном кабинете в авиаотряде из табельного оружия застрелился пограничник.
Умерший, по сообщениям, - майор 1980 года рождения.
Как сообщал УНН, ранее на границе с Беларусью выстрелил себе в голову из автомата военнослужащий-срочник.