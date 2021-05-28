На Одещині знайшли тіло прикордонника. Він загинув від вогнепального поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У відділі прикордонної служби, яка дислокується в смт. Тарутине на Одещині знайшли тіло військового-контрактника, який загинув внаслідок вогнепального поранення. Інформацію про це УНН підтвердив керівник пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Костянтин Кізім.
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“У приміщенні відділу прикордонної служби знайшли тіло, викликали спецгрупу прикордонну, яка проводить службове розслідування. Також були попереджені правоохоронці для проведення слідства”, — розповів Кізім.
За його словами, військовий-контрактник загинув в наслідок вогнепального поранення.
Також він зазначив, що у ДПСУ не виключають можливого самогубства військового.
Доповнення
Раніше Кізім повідомляв, що в Одесі правоохоронці розслідують обставини загибелі прикордонника, якого знайшли застреленим у власному кабінеті.
Як повідомляв УНН, на кордоні з Білоруссю вистрелив собі у голову з автомата військовослужбовець-строковик.