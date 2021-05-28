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На Одещині знайшли тіло прикордонника. Він загинув від вогнепального поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У відділі прикордонної служби, яка дислокується в смт. Тарутине на Одещині знайшли тіло військового-контрактника, який загинув внаслідок вогнепального поранення. Інформацію про це УНН підтвердив керівник пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Костянтин Кізім.

На Одещині знайшли тіло прикордонника. Він загинув від вогнепального поранення

Цитата

“У приміщенні відділу прикордонної служби знайшли тіло, викликали спецгрупу прикордонну, яка проводить службове розслідування. Також були попереджені правоохоронці для проведення слідства”, — розповів Кізім.

За його словами, військовий-контрактник загинув в наслідок вогнепального поранення.

Також він зазначив, що у ДПСУ не виключають можливого самогубства військового.

Доповнення

Раніше Кізім повідомляв, що в Одесі правоохоронці розслідують обставини загибелі прикордонника, якого знайшли застреленим у власному кабінеті.

Як повідомляв УНН, на кордоні з Білоруссю вистрелив собі у голову з автомата військовослужбовець-строковик.

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