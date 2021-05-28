На Одещині знайшли тіло прикордонника. Він загинув від вогнепального поранення

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“У приміщенні відділу прикордонної служби знайшли тіло, викликали спецгрупу прикордонну, яка проводить службове розслідування. Також були попереджені правоохоронці для проведення слідства”, — розповів Кізім.

За його словами, військовий-контрактник загинув в наслідок вогнепального поранення.

Також він зазначив, що у ДПСУ не виключають можливого самогубства військового.

Доповнення

Раніше Кізім повідомляв, що в Одесі правоохоронці розслідують обставини загибелі прикордонника, якого знайшли застреленим у власному кабінеті.

Як повідомляв УНН, на кордоні з Білоруссю вистрелив собі у голову з автомата військовослужбовець-строковик.