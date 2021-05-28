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В Одесской области нашли тело пограничника. Он погиб от огнестрельного ранения

Киев • УНН

 • 19103 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В отделе пограничной службы, что дислоцируется в пгт. Тарутино Одесской области нашли тело военного-контрактника, который погиб в результате огнестрельного ранения. Информацию об этом УНН подтвердил руководитель пресс-службы Южного регионального управления ГПСУ Константин Кизим.

В Одесской области нашли тело пограничника. Он погиб от огнестрельного ранения

Цитата

"В помещении отдела пограничной службы нашли тело, вызвали спецгруппу пограничную, которая проводит служебное расследование. Также были предупреждены правоохранители для проведения следствия", - рассказал Кизим.

По его словам, военный-контрактник погиб в результате огнестрельного ранения.

Также он отметил, что в ГНСУ не исключают возможного самоубийства военного.

Дополнение

Ранее Кизим сообщал, что в Одессе правоохранители расследуют обстоятельства гибели пограничника, которого нашли застреленным в собственном кабинете.

Как сообщал УНН, на границе с Беларусью выстрелил себе в голову из автомата военнослужащий-срочник.

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