В Одесі оголошено у розшук зниклого начальника штабу загону морської охорони ДПСУ

Як раніше повідомлялося, напередодні о 6:30 Чертков вийшов з дому на службу, але у розташування Одеського загону Морської охорони не прибув.



Цитата

“До його пошуків залучено компетентні правоохоронні органи, також у пошуку задіяні власні сили Державної прикордонної служби України. На даний момент офіцера оголошено у розшук, інформацію про зникнення офіцера внесено до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження”, — повідомили в управлінні.

Додамо

Минулого тижня керівник пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Костянтин Кізім повідомляв, що у відділі прикордонної служби, яка дислокується в смт. Тарутине на Одещині знайшли тіло військового-контрактника, який загинув внаслідок вогнепального поранення.



Також Кізім повідомляв, що в Одесі правоохоронці розслідують обставини загибелі прикордонника, якого знайшли застреленим у власному кабінеті.



Чи пов’язані всі ці випадки, наразі не відомо.