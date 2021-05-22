В Одессе обстреляли окна кабинета председателя суда, в котором вынесли приговор Стерненко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Одессе неизвестные обстреляли окна кабинета председателя суда, в котором вынесли приговор активисту Сергею Стерненко. Об этом сообщил председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко, письмо которого обнародовали на сайте Высшего совета правосудия, передает УНН.
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По словам Кичмаренко, 17 мая, "войдя в свой рабочий кабинет, заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было простреленное из неизвестного оружия".
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"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне", - отметил судья.
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В тот же день, по словам Кичмаренко, полиция зарегистрировала производства по ст. 377 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).
Судья связал инцидент со своей служебной деятельностью, а также с "пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел".
Что было раньше
Суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.
Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу. Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненко из-под стражи под круглосуточный домашний арест.