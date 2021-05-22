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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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В Одесі обстріляли вікна кабінету голови суду, в якому винесли вирок Стерненку

Київ • УНН

 • 15049 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. В Одесі невідомі обстріляли вікна кабінету голови суду, в якому винесли вирок активісту Сергію Стерненку. Про це повідомив голова Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко, лист якого оприлюднили на сайті Вищої ради правосуддя, передає УНН.

В Одесі обстріляли вікна кабінету голови суду, в якому винесли вирок Стерненку

Деталі

За словами Кічмаренка, 17 травня, "увійшовши в свій робочий кабінет, помітив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, було простріляне з невідомої зброї".

Цитата

"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені", - відзначив суддя.

Додамо

Того ж дня, за словами Кічмаренка, поліція зареєструвала провадження за ст. 377 Кримінального кодексу (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного).

Суддя пов’язав інцидент зі своєю службовою діяльністю, а також з "перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справ".

Що було раніше

Суд засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені колишнього депутата Сергія Щербіча.

Стерненко мав перебувати під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу. Проте Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

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