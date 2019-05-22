В Одессе неизвестный пытался сжечь авто прокурора

Происшествие произошло ночью, рядом с домом, где проживает прокурор. Неизвестный разбил стекло в автомобиле Mitsubishi Pajero и пытался поджечь его, используя легковоспламеняющееся вещество. Однако возгорания не произошло.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личность злоумышленника. Начато досудебное расследование по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

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Ранее УНН сообщал, что в Киеве расследуют загорание пяти автомобилей.