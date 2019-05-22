В Одесі невідомий намагався спалити авто прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Одесі невстановлена особа намагалася спалити автомобіль співробітника місцевої прокуратури. Про це УНН повідомляє з посиланням на правоохоронні органи.
Подія сталася вночі, поряд з будинком де мешкає прокурор. Невідомий розбив скло в автомобілі Mitsubishi Pajero та намагалася підпалити його, використовуючи легкозаймисту речовину. Однак загоряння не відбулося.
Наразі поліція з’ясовує обставини події та встановлює особу зловмисника. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного знищення або пошкодження майна.
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Раніше УНН повідомляв, що у Києві розслідують загоряння п’ятьох автомобілів.