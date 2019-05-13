У Харкові невідомі підпалили автівку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Слобідському районі Харкова вночі невідомі підпалили автомобіль, передає УНН з посиланням на сайт обласної поліції.
Як зазначається, 12 травня до поліції звернулась харків’янка з повідомленням про те, що біля будинку по бульвару Жасміновому сталося загоряння автомобіля марки Chery Amulet, який належить її чоловікові. Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю, ніхто не постраждав.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Речові докази вилучено, за попередніми даними причиною пожежі став підпал.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.
Як повідомляв УНН, поліція розслідуватиме підпал авто журналіста у Києві.