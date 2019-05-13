В Харькове неизвестные подожгли автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Слободском районе Харькова ночью неизвестные подожгли автомобиль, передает УНН со ссылкой на сайт областной полиции.
Как отмечается, 12 мая в полицию обратилась харьковчанка с сообщением о том, что возле дома по бульвару Жасминовому произошло возгорание автомобиля марки Chery Amulet, который принадлежит ее мужу. В результате пожара транспортное средство сгорело полностью, никто не пострадал.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Вещественные доказательства изъяты, по предварительным данным причиной пожара стал поджог.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.
Как сообщал УНН, полиция будет расследовать поджог авто журналиста в Киеве.