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В Харькове неизвестные подожгли автомобиль

В Харькове неизвестные подожгли автомобиль

Киев  •  УНН

 • 8762 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Слободском районе Харькова ночью неизвестные подожгли автомобиль, передает УНН со ссылкой на сайт областной полиции.

Как отмечается, 12 мая в полицию обратилась харьковчанка с сообщением о том, что возле дома по бульвару Жасминовому произошло возгорание автомобиля марки Chery Amulet, который принадлежит ее мужу. В результате пожара транспортное средство сгорело полностью, никто не пострадал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вещественные доказательства изъяты, по предварительным данным причиной пожара стал поджог.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Как сообщал УНН, полиция будет расследовать поджог авто журналиста в Киеве.

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