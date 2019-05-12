Поліція розслідуватиме підпал авто журналіста у Києві

"Кримінальне провадження відкрито", - відповіли у відомстві на питання чи порушено вже кримінальне провадження за фактом спалення автомобіля головного редактора телеканалу TVi.



Водночас там додали, що справу відкрито за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).



Як повідомляв УНН, про підпал автомобіля повідомив сам власник на своїй сторінці у Facebook. За його словами це трапилось сьогодні, 12 травня, 4.30.