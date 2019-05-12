Полиция будет расследовать поджог авто журналиста в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По факту сожжения автомобиля главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова открыто уголовное производство. Об этом сообщили УНН в управлении Голосеевского управления Национальной полиции Киева.
"Уголовное производство открыто", - ответили в ведомстве на вопрос возбуждено уже уголовное производство по факту сожжения автомобиля главного редактора телеканала TVi.
В то же время там добавили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Как сообщал УНН, о поджоге автомобиля сообщил сам владелец на своей странице в Facebook. По его словам это случилось сегодня, 12 мая, 4.30.