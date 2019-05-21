У Києві розслідують загоряння п’ятьох автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Голосіївському районі Києва вночі сталося займання п’ятьох автомобілів. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Так, подія сталася близько 4:00 ранку на проспекті Глушкова.
"На відео з камер спостереження зафіксовано, що спочатку загорілася іномарка Mercedes, а потім полум’я перекинулося на припарковані поруч машини", - сказано у повідомленні.
У результаті пожежі Mercedes та припаркований поруч Daewoo згоріли вщент, частково вогнем пошкоджені ще три автівки.
"Поліцейські оглянули місце події, опитали свідків та опрацювали відео з камер спостереження. За попередньою інформацією, невстановлена особа облила капот Mercedes невідомою речовиною та підпалила. Правоохоронці проводять усі необхідні заходи для встановлення та затримання зловмисника. Також призначені відповідні експертизи", - прокоментували в поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України — умисне знищення або пошкодження майна. Зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.
Нагадаємо, у Житомирі сталася пожежа на газовій заправці, внаслідок якої постраждали люди.