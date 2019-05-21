В Киеве расследуют возгорание пяти автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Голосеевском районе Киева ночью произошло возгорание пяти автомобилей. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Так, происшествие случилось около 4:00 утра на проспекте Глушкова.
"На видео с камер наблюдения зафиксировано, что сначала загорелась иномарка Mercedes, а затем пламя перекинулось на припаркованные рядом машины", - сказано в сообщении.
В результате пожара Mercedes и припаркованный рядом Daewoo сгорели, частично огнем повреждены еще три автомобиля.
"Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и проработали видео с камер наблюдения. По предварительной информации, неустановленное лицо облило капот Mercedes неизвестным веществом и подожгло. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания злоумышленника. Также назначены соответствующие экспертизы", - прокомментировали в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.
Напомним, в Житомире произошел пожар на газовой заправке, в результате которого пострадали люди.