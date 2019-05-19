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У Житомирі сталась пожежа на заправці, є постраждалі

У Житомирі сталась пожежа на заправці, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У Житомирі сталась пожежа на газовій заправці, внаслідок якої постраждали люди. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС області.

Як зазначили рятувальники, повідомлення про пожежу на автомобільній заправці "Яркон" надійшло о 13:30.

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі склала 100 кв.м., горіло три автомобілі та запірна газова арматура над підземним газовим резервуаром.

Рятувальники провели охолодження запірної арматури та подали пінну атаку. На місці згоріло 3 автомобілі, ще 1 пошкоджено.

О 14:38 пожежу було ліквідовано. Її причини встановлюються. За попередньою інформацією, 2 людини госпіталізовані до медзакладів. 

Як повідомляв УНН, у Чечні стався вибух на газовій заправці.

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