У Житомирі сталась пожежа на заправці, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Житомирі сталась пожежа на газовій заправці, внаслідок якої постраждали люди. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС області.
Як зазначили рятувальники, повідомлення про пожежу на автомобільній заправці "Яркон" надійшло о 13:30.
На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі склала 100 кв.м., горіло три автомобілі та запірна газова арматура над підземним газовим резервуаром.
Рятувальники провели охолодження запірної арматури та подали пінну атаку. На місці згоріло 3 автомобілі, ще 1 пошкоджено.
О 14:38 пожежу було ліквідовано. Її причини встановлюються. За попередньою інформацією, 2 людини госпіталізовані до медзакладів.
Як повідомляв УНН, у Чечні стався вибух на газовій заправці.