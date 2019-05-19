В Житомире произошел пожар на заправке, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Житомире произошел пожар на газовой заправке, вследствие которой пострадали люди. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как отметили спасатели, сообщение о пожаре на автомобильной заправке "Яркон" поступило в 13:30.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 100 кв.м., горело три автомобиля и запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром.
Спасатели провели охлаждение запорной арматуры и подали пенную атаку. На месте сгорело 3 автомобиля, еще 1 поврежден.
В 14:38 пожар был ликвидирован. Его причины устанавливаются. По предварительной информации, 2 человека госпитализированы в медучреждения.
Как сообщал УНН, в Чечне произошел взрыв на газовой заправке.