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У Чечні стався вибух на газовій заправці

У Чечні стався вибух на газовій заправці

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Пожежа на газовій заправці стала причиною вибуху в Чечні. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“На околиці Ножай-Юрта горить газова автозаправка. За попередньою інформацією, одна цистерна з газом вибухнула до прибуття пожежних підрозділів, друга вигорає”, — повідомили агентству у МНС.

Наразі даних про постраждалих немає.

За інформацією МНС, житлові будинки знаходяться в 400-500 м від заправки. Пожежу гасять по другому, підвищеному, номеру складності.

Нагадаємо, у Кропивницькому 27 березня стався вибух на автомобільній заправці.

Внаслідок вибуху постраждали четверо осіб.

Як повідомляв УНН, за вибух у Кропивницькому оголосили підозру двом особам.

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