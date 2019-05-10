У Чечні стався вибух на газовій заправці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Пожежа на газовій заправці стала причиною вибуху в Чечні. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“На околиці Ножай-Юрта горить газова автозаправка. За попередньою інформацією, одна цистерна з газом вибухнула до прибуття пожежних підрозділів, друга вигорає”, — повідомили агентству у МНС.
Наразі даних про постраждалих немає.
За інформацією МНС, житлові будинки знаходяться в 400-500 м від заправки. Пожежу гасять по другому, підвищеному, номеру складності.
Нагадаємо, у Кропивницькому 27 березня стався вибух на автомобільній заправці.
Внаслідок вибуху постраждали четверо осіб.
Як повідомляв УНН, за вибух у Кропивницькому оголосили підозру двом особам.