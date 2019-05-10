В Чечне произошел взрыв на газовой заправке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Пожар на газовой заправке стал причиной взрыва в Чечне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На окраине Ножай-Юрта горит газовая автозаправка. По предварительной информации, одна цистерна с газом взорвалась до прибытия пожарных подразделений, вторая выгорает", - сообщили агентству в МЧС.
Сейчас данных о пострадавших нет.
По информации МЧС, жилые дома находятся в 400-500 м от заправки. Пожар тушат по второму, повышенному, номеру сложности.
Напомним, в Кропивницкому 27 марта произошел взрыв на автомобильной заправке.
В результате взрыва пострадали четыре человека.
Как сообщал УНН, за взрыв в Кропивницкому объявили подозрение двум лицам.