В Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома

"Во время празднования "Юморины 2018" произошел несчастный случай: молодой человек проходил мимо здания с которой обрушился фрагмент фасада, что привело к его травме. Получив травму головы мужчина потерял сознание. Гвардейцы, которые рядом несли службу по охране общественного порядка, немедленно оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь и оцепили место происшествия для предотвращения травмирования прохожих", - говорится сообщении.

"Юморина" - ежегодный фестиваль юмора и сатиры, который проводится 1 апреля в Одессе в День смеха.

Как сообщал УНН, на 38-летнюю женщину упала глыба льда на площади Рынок во Львове, в результате чего пострадавшая получила гематому затылочной области.