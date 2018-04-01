В Одесі на чоловіка впав фрагмент фасаду будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Одесі, під час святкування "Гуморини 2018" на чоловіка обрушився фрагмент фасаду. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба МВС України, передає УНН.
“Під час святкування „Гуморини 2018“ трапився нещасний випадок: молодий чоловік проходив біля будівлі з якої обрушився фрагмент фасаду що призвело до його травмування. Отримавши травму голови чоловік втратив свідомість. Гвардійці, які поруч несли службу з охорони громадського порядку, негайно надали першу медичну допомогу, визвали карету швидкої допомоги та оточили місце події для запобігання травмування перехожих”, — йдеться повідомлені.
“Гуморина” — щорічний фестиваль гумору та сатири, який проводиться 1 квітня в Одесі в день сміху.
Як повідомляв УНН, на 38-річну жінку впала брила льоду на площі Ринок у Львові, внаслідок чого постраждала отримала гематому потиличної ділянки.