В Одессе горел цех “Украинского общества слепых”
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, 6 февраля, в Одессе горел цех “Украинского общества слепых”. Во время тушения пожарные спасли травмированного мужчину и эвакуировали еще одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области, передает УНН.
Детали
Сообщение о возгорании в учебно-производственном предприятии Одесской областной организации “Украинского общества слепых” по улице Варненской, 21 поступило в 17:35.
На место ЧП подразделения ГСЧС были автоматически направлены по повышенному номеру вызова. Как выяснилось, произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже четырехэтажного здания.
Из кабинета цеха на первом этаже спасли травмированного мужчину. Еще одного эвакуировали с третьего этажа. Пожар ликвидировали в 18:09, привлекая 12 единиц техники и 45 спасателей.
В пресс-службе пока не могут уточнить, от чего пострадал мужчина.
Обстоятельства происшествия будет устанавливать полиция.
Напомним
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