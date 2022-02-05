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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах: обійшлося без постраждалих

Під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах: обійшлося без постраждалих

Київ • УНН

 • 26014 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. В селі Усатово, що неподалік від Одеси, сьогодні спалахнули складські приміщення. Про це інформує УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Зазнчається, що об 11:08, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Усатово, Одеського району, по вулиці 1-й масив, палають складські приміщення.

Складність гасіння пожежі полягала у тому, що вогонь швидко розповсюджувався через горючі матеріали, що знаходились в середині складу, а також через пізнє повідомлення про пожежу. На час прибуття перших підрозділів полум'ям вже була охоплена більша частина одноповерхової складської будівлі (орієнтовно 500 кв. м).

На місці пожежі було розгорнуто штаб пожежогасіння та організовано роботу 2-х оперативних дільниць.

Через те, що об'єкт не забезпечений зовнішнім протипожежним водопостачанням, забір води здійснювався від найближчого пожежного гідранта, який був на відстані близько 300 метрів від місця пожежі.

О 12:13 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу та о 12:54 – ліквідувати на загальній площі 800 кв. м. Загиблих та постраждалих внаслідок займання немає.

Додамо

У Запоріжжі сталась пожежа в п’ятиповерховому будинку на проспекті Соборному Олександрівського району міста. Як повідомили рятувальники, одну пенсіонерку врятували, ще одна - травмувалась.

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