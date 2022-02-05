Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах: обошлось без пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В селе Усатово, что неподалеку от Одессы, сегодня вспыхнули складские помещения. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Зазнчається, что в 11:08, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Усатово, Одесского района, по улице 1-й массив, горят складские помещения.
Сложность тушения пожара заключалась в том, что огонь быстро распространялся из-за горючих материалов, находившихся в середине склада, а также из-за позднего сообщения о пожаре. Ко времени прибытия первых подразделений пламенем уже была охвачена большая часть одноэтажного складского здания (ориентировочно 500 кв. м).
На месте пожара был развернут штаб пожаротушения и организована работа 2-х оперативных участков.
Из-за того, что объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, забор воды осуществлялся от ближайшего пожарного гидранта, который был на расстоянии около 300 метров от места пожара.
В 12:13 спасателям удалось локализовать пожар и в 12:54 - ликвидировать на общей площади 800 кв. м. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
Добавим
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