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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Запоріжжі горіла багатоповерхівка: одну пенсіонерку врятували, ще одна - травмувалася

У Запоріжжі горіла багатоповерхівка: одну пенсіонерку врятували, ще одна - травмувалася

Київ • УНН

 • 20803 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Запоріжжі сталась пожежа в п’ятиповерховому будинку на проспекті Соборному Олександрівського району міста. Як повідомили рятувальники, одну пенсіонерку врятували, ще одна - травмувалась, передає УНН

Деталі

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на четвертому поверсі в житловій кімнаті квартири горять меблі і домашні речі на загальній площі 25 кв.м.

Одночасно з гасінням пожежі співробітники ДСНС за допомогою автодрабини врятували 69-річну жінку з балкону 5 поверху, яка через сильне задимлення не могла вийти з кімнати і подавала сигнали про допомогу.

Крім цього, на пожежі травмувалася 80-річна власниця квартири. Жінка самостійно вийшла на вулицю.

Постраждалихкаретами швидкої допомоги госпіталізували до медичних закладів.

О 7:25 рятувальники локалізували пожежу, а о 7:30 – повністю ліквідували.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

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