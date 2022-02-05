У Запоріжжі горіла багатоповерхівка: одну пенсіонерку врятували, ще одна - травмувалася
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Запоріжжі сталась пожежа в п’ятиповерховому будинку на проспекті Соборному Олександрівського району міста. Як повідомили рятувальники, одну пенсіонерку врятували, ще одна - травмувалась, передає УНН.
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Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на четвертому поверсі в житловій кімнаті квартири горять меблі і домашні речі на загальній площі 25 кв.м.
Одночасно з гасінням пожежі співробітники ДСНС за допомогою автодрабини врятували 69-річну жінку з балкону 5 поверху, яка через сильне задимлення не могла вийти з кімнати і подавала сигнали про допомогу.
Крім цього, на пожежі травмувалася 80-річна власниця квартири. Жінка самостійно вийшла на вулицю.
Постраждалихкаретами швидкої допомоги госпіталізували до медичних закладів.
О 7:25 рятувальники локалізували пожежу, а о 7:30 – повністю ліквідували.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
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