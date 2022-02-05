У Києві під час пожежі в п'ятиповерхівці загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Подільському районі Києві під час пожежі в п'ятиповерхівці загина людина, постраждав один чоловік. Про це повідомляє прес-служба головне управління ДСНС України у м.Києві, пише УНН.
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У ночі в Подільському районі Києві по вул. Електриків загорілася п'ятиповерхівка.
Рятувальники евакуювали 8 мешканців із суміжних квартир та із квартир вище розташованих поверхів.
Під час гасіння пожежі у квартирі, в якій сталося загоряння, було виявлено тіло людини. Також постраждав чоловік, якого передали бригаді швидкої допомоги. Обставини трагічного випадку та причину пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи.
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