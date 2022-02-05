В Киеве при пожаре в пятиэтажке погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Подольском районе Киеве во время пожара в пятиэтажке погиб человек, пострадал один чоловік. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, пишет УНН.
Детали
В ночи в Подольском районе Киеве по ул. Электриков загорелась пятиэтажка.
Спасатели эвакуировали 8 жильцов из смежных квартир и из квартир выше расположенных этажей.
Во время тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, было обнаружено тело человека. Также пострадал мужчина, которого передали бригаде скорой помощи. Обстоятельства трагического случая и причину пожара сейчас устанавливают правоохранительные органы.
Напомним
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