В Запорожье горела многоэтажка: одну пенсионерку спасли, еще одна - получила травму
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Запорожье произошел пожар в пятиэтажном доме на проспекте Соборном Александровского района города. Как сообщили спасатели, одну пенсионерку спасли, еще одна - травмировалась, передает УНН.
Детали
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на четвертом этаже в жилой комнате квартиры горят мебель и домашние вещи на общей площади 25 кв.м.
Одновременно с тушением пожара сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы спасли 69-летнюю женщину с балкона 5 этажа, которая из-за сильного задымления не могла выйти из комнаты и подавала сигналы о помощи.
Кроме этого, на пожаре травмировалась 80-летняя владелица квартиры. Женщина самостоятельно вышла на улицу.
Пострадавших при скорой помощи госпитализировали в медицинские учреждения.
В 7:25 спасатели локализовали пожар, а в 7:30 - полностью ликвидировали.
Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.
Причина пожара устанавливается. По факту произошедшего соответствующими органами ведется расследование.
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