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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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В Одесі горів цех “Українського товариства сліпих”

В Одесі горів цех “Українського товариства сліпих”

Київ • УНН

 • 20858 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого, в Одесі горів цех “Українського товариства сліпих”. Під час гасіння пожежники врятували травмованого чоловіка та евакуювали ще одну людину. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Повідомлення про загорання у навчально-виробничому підприємстві Одеської обласної організації “Українського товариства сліпих” по вулиці Варненській, 21 надійшло о 17:35.

На місце НП підрозділи ДСНС були автоматично направлені за підвищеним номером виклику. Як з’ясувалося, сталося загоряння в електрощитовій на першому поверсі чотириповерхової будівлі.

З кабінету цеху на першому поверсі врятували травмованого чоловіка. Ще одного евакуювали з третього поверху. Пожежу ліквідували о 18:09, залучивши 12 одиниць техніки та 45 рятувальників.

У пресслужбі поки не можуть уточнити, від чого постраждав чоловік.

Обставини події встановлюватиме поліція.

Нагадаємо 

В селі Усатово, що неподалік від Одеси, спалахнули складські приміщення.

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