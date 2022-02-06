В Одесі горів цех “Українського товариства сліпих”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого, в Одесі горів цех “Українського товариства сліпих”. Під час гасіння пожежники врятували травмованого чоловіка та евакуювали ще одну людину. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України в Одеській області, передає УНН.
Деталі
Повідомлення про загорання у навчально-виробничому підприємстві Одеської обласної організації “Українського товариства сліпих” по вулиці Варненській, 21 надійшло о 17:35.
На місце НП підрозділи ДСНС були автоматично направлені за підвищеним номером виклику. Як з’ясувалося, сталося загоряння в електрощитовій на першому поверсі чотириповерхової будівлі.
З кабінету цеху на першому поверсі врятували травмованого чоловіка. Ще одного евакуювали з третього поверху. Пожежу ліквідували о 18:09, залучивши 12 одиниць техніки та 45 рятувальників.
У пресслужбі поки не можуть уточнити, від чого постраждав чоловік.
Обставини події встановлюватиме поліція.
Нагадаємо
В селі Усатово, що неподалік від Одеси, спалахнули складські приміщення.