В Одессе горело общежитие юридической академии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Одессе горело общежитие юридической академии, студентов эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
“21 ноября в 17:08 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о возгорании в комнате на 5-м этаже 7-этажного здания общежития № 9 Одесской юридической академии по адресу: Приморский район, ул. Академическая, 30”, — говорится в сообщении.
Установлено, что произошло возгорание домашних вещей и мебели в комнате на 4-м этаже здания общежития.
“Пожар локализовали в 17:29 и ликвидировали его в 17:35 на площади 20 кв. м. При ликвидации пожара с верхних этажей по автолестнице спасено 2 человека и эвакуированы путем выведения 15 человек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются”, — сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Киеве горело студенческое общежитие, 120 человек эвакуировали.