В Одесі горів гуртожиток юридичної академії

“21 листопада о 17:08 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про загорання у кімнаті на 5-му поверсі 7-ми поверхової будівлі гуртожитку №9 Одеської юридичної академії за адресою: Приморський район, вул. Академічна, 30”, — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що сталося загорання домашніх речей та меблів в кімнаті на 4-му поверсі будівлі гуртожитку.

“Рятувальники пожежу локалізували о 17:29 та її ліквідували о 17:35 на площі 20 кв. м. Під час ліквідації пожежі з верхніх поверхів по автодрабині врятовано 2 особи та евакуйовано шляхом виведення 15 осіб. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Києві горів студентський гуртожиток, 120 людей евакуйовували.