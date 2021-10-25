В Одессе двух парней за воровство приговорили к чтению книг

Детали

Молодые люди попались на воровстве магнитол и других автомобильных принадлежностей из машин на штрафплощадке. Для одного пострадавшего ущерб оценили в 1455 гривен, для второго — в 493 гривны. Изучая дело, судья Гарский решил не отправлять обвиняемых в тюрьму.

Судья расценил, что парни не опасны для общества. Допрашивая их, судья установил, что по своему культурному развитию они еще несовершеннолетние дети, хотя им уже за 18. Инициатор преступления — 23 летний парень — вырос в интернате: мать не знал, отца практически тоже, так как тот жил своей жизнью с другой семьей. Выучился на тракториста-машиниста. Второму подсудимому 19 лет — женат, есть ребенок. Выучиться не смог, так как после школы пришлось сразу идти на работу. Проживал с матерью, отчимом и еще тремя младшими братьями.

Парни пошли на кражу ради денег. Одному из них нужно было 75 гривен на билет до Белгорода-Днестровского, где оформлялись документы на жилье. Но денег на проезд не было, потому что зарплату вовремя не дали. Общаясь с обвиняемыми, суд решил, что в силу своего развития они явно не понимали всех последствий уголовной ответственности за совершенный поступок.

“Вопросы собственности для обоих являются пробелом в знаниях. И это неудивительно, поскольку воспитанием, очевидно, занимались не в достаточной мере. Об этом свидетельствует речь, построение предложений, малый словарный запас, высказывания, отсутствие возможности и даже способности построения в уме сложного предложения”, — говорится в постановлении суда.

На вопрос суда о познаниях в литературе парни заявили, что ничего не читают, и вообще не любят книги. Суд сделал вывод, что не по возрасту, а по развитию, ребята являются детьми со своим ограниченным внутренним миром. Учитывая их развитие, суд вынес приговор с особенностями: к одному году условно и к чтению книг — зарубежной и отечественной литературы для 5 класса.

Судья обязал ребят прочесть повести “Приключения Тома Сойера” и “Приключения Гекльберри Финна” Марка Твена, “Белый Клык” Джека Лондона, а также стихотворение “Минають дні, минають ночі...” Тараса Шевченко.

“Поскольку по мнению Ф.М. Достоевского перестать читать книги — значит перестать мыслить, чтение определенных судом произведений для обвиняемых будет стимулом для мышления и познания мира без совершения общественно вредных действий”, — говорится в судебном заключении.