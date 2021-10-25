В Одесі двох хлопців за крадіжки засудили до читання книг

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 12920 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 71086 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 120815 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 105552 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 114087 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 85257 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 74097 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 162460 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87109 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 260129 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 38554 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 35221 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 33665 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 40411 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 22000 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 127498 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 162469 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 260142 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 430860 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 419240 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 26733 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 32517 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33148 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 34432 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84232 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

В Одесі двох хлопців за крадіжки засудили до читання книг

Київ • УНН

 • 28705 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Одесі двом хлопцям 19 і 23 років за спробу крадіжки автомобільних аксесуарів дали рік умовно і засудили до читання книг. Таке рішення виніс суддя Малиновського райсуду Одеси Олександр Гарський, передає кореспондент УНН.

В Одесі двох хлопців за крадіжки засудили до читання книг

Деталі

Молоді люди попалися на крадіжці магнітоли та інших автомобільних аксесуарів з машин на штрафмайданчику. Для одного постраждалого збиток оцінили в 1455 гривень, для іншого - в 493 гривні. Вивчаючи справу, суддя Гарський вирішив не відправляти обвинувачених у в'язницю.

Суддя розцінив, що хлопці не є небезпечними для суспільства. Допитуючи їх, суддя встановив, що за своїм культурним розвитком вони ще неповнолітні діти, хоча їм вже за 18. Ініціатор злочину - 23-річний хлопець - виріс в інтернаті: матір не знав, батька практично теж, так як той жив своїм життям з іншою родиною. Вивчився на тракториста-машиніста. Другому підсудному 19 років - одружений, є дитина. Вивчитися не зміг, так як після школи довелося відразу йти на роботу. Проживав з матір'ю, вітчимом і ще трьома молодшими братами.

Хлопці пішли на крадіжку заради грошей. Одному з них потрібно було 75 гривень на квиток до Білгород-Дністровського, де оформлялися документи на житло. Але грошей на проїзд не було, тому що зарплату вчасно не дали. Спілкуючись з обвинуваченими, суд вирішив, що в силу свого розвитку вони явно не розуміли всіх наслідків кримінальної відповідальності за скоєний вчинок.

"Питання власності для обох є прогалиною в знаннях. І це не дивно, оскільки вихованням, очевидно, займалися не в достатній мірі. Про це свідчить мова, побудова речень, малий словниковий запас, висловлювання, відсутність можливості і навіть можливості побудови подумки складного речення", - йдеться в постанові суду.

На питання суду про знання в літературі хлопці заявили, що нічого не читають, і взагалі не люблять книги. Суд зробив висновок, що не за віком, а з розвитку, хлопці є дітьми зі своїм обмеженим внутрішнім світом. З огляду на їх розвиток, суд виніс вирок з особливостями: до одного року умовно і до читання книг - зарубіжної та вітчизняної літератури для 5 класу.

Суддя зобов'язав хлопців прочитати повісті "Пригоди Тома Сойєра" і "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена, "Біле Ікло" Джека Лондона, а також вірш "Минають дні, минають ночі ..." Тараса Шевченка.

"Оскільки на думку Ф.М. Достоєвського перестати читати книги - значить перестати мислити, читання визначених судом творів для обвинувачених буде стимулом для мислення і пізнання світу без вчинення суспільно шкідливих дій", - йдеться в судовому висновку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31