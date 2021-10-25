В Одесі двох хлопців за крадіжки засудили до читання книг

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Молоді люди попалися на крадіжці магнітоли та інших автомобільних аксесуарів з машин на штрафмайданчику. Для одного постраждалого збиток оцінили в 1455 гривень, для іншого - в 493 гривні. Вивчаючи справу, суддя Гарський вирішив не відправляти обвинувачених у в'язницю.

Суддя розцінив, що хлопці не є небезпечними для суспільства. Допитуючи їх, суддя встановив, що за своїм культурним розвитком вони ще неповнолітні діти, хоча їм вже за 18. Ініціатор злочину - 23-річний хлопець - виріс в інтернаті: матір не знав, батька практично теж, так як той жив своїм життям з іншою родиною. Вивчився на тракториста-машиніста. Другому підсудному 19 років - одружений, є дитина. Вивчитися не зміг, так як після школи довелося відразу йти на роботу. Проживав з матір'ю, вітчимом і ще трьома молодшими братами.

Хлопці пішли на крадіжку заради грошей. Одному з них потрібно було 75 гривень на квиток до Білгород-Дністровського, де оформлялися документи на житло. Але грошей на проїзд не було, тому що зарплату вчасно не дали. Спілкуючись з обвинуваченими, суд вирішив, що в силу свого розвитку вони явно не розуміли всіх наслідків кримінальної відповідальності за скоєний вчинок.

"Питання власності для обох є прогалиною в знаннях. І це не дивно, оскільки вихованням, очевидно, займалися не в достатній мірі. Про це свідчить мова, побудова речень, малий словниковий запас, висловлювання, відсутність можливості і навіть можливості побудови подумки складного речення", - йдеться в постанові суду.

На питання суду про знання в літературі хлопці заявили, що нічого не читають, і взагалі не люблять книги. Суд зробив висновок, що не за віком, а з розвитку, хлопці є дітьми зі своїм обмеженим внутрішнім світом. З огляду на їх розвиток, суд виніс вирок з особливостями: до одного року умовно і до читання книг - зарубіжної та вітчизняної літератури для 5 класу.

Суддя зобов'язав хлопців прочитати повісті "Пригоди Тома Сойєра" і "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена, "Біле Ікло" Джека Лондона, а також вірш "Минають дні, минають ночі ..." Тараса Шевченка.

"Оскільки на думку Ф.М. Достоєвського перестати читати книги - значить перестати мислити, читання визначених судом творів для обвинувачених буде стимулом для мислення і пізнання світу без вчинення суспільно шкідливих дій", - йдеться в судовому висновку.