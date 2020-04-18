В Одессе BMW перевернулся от удара с деревом, есть погибший

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Одессе нетрезвый водитель на автомобиле BMW не справился с управлением и столкнулся с деревом, в результате чего автомобиль перевернулся. В ДТП погиб 30-летний пассажир, а водитель получил незначительные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.