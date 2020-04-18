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В Одессе BMW перевернулся от удара с деревом, есть погибший

В Одессе BMW перевернулся от удара с деревом, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Одессе нетрезвый водитель на автомобиле BMW не справился с управлением и столкнулся с деревом, в результате чего автомобиль перевернулся. В ДТП погиб 30-летний пассажир, а водитель получил незначительные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"На улице Успенской одессит, 1990 года рождения, не справился с управлением BMW, выехал с дороги и столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся. Водитель получил незначительные повреждения, а вот его 30-летний пассажир погиб мгновенно", - говорится в повидоленни.

По предварительным данным следственно-оперативной группы по расследованию ДТП, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас, в рамках открытого по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины производства, проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Действующим законодательством за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей погибли два человека.

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