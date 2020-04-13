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У Дніпрі в ДТП за участю трьох авто загинули дві людини

У Дніпрі в ДТП за участю трьох авто загинули дві людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів загинули дві людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, повідомляється, що ДТП за участі трьох автомобілів сталася 12 квітня близько 21:00 на вул. Набережна Перемоги м. Дніпро.

“Всі транспортні засоби рухалися по Набережній Перемоги в бік площі Перемоги. Як встановили слідчі, водій автомобіля Mercedes Benz скоїв зіткнення із задньою частиною автомобіля Daewoo Nexia, який стояв на червоний сигнал світлофору. Після цього за інерцією Daewoo зіткнувся з автомобілем Skoda Superb, який стояв попереду нього”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що водій автомобіля Mercedes отримав травму голови та був госпіталізований до лікарні. Попередньо, він знаходився за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини — 29-річний водій автомобіля Daewoo Nexia та його 28-річна пасажирка”, — зазначається в повідомленні.

Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, на Рівненщині п’яний водій Audi на смерть збив 80-річну жінку і при втечі врізався у стовп.

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