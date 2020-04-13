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На Рівненщині п’яний водій Audi на смерть збив 80-річну жінку і при втечі врізався у стовп

На Рівненщині п’яний водій Audi на смерть збив 80-річну жінку і при втечі врізався у стовп

Київ • УНН

 • 12985 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Володимирці на Рівненщині 44-річний п’яний водій Audi А6 на смерть збив 80-річну жінку та намагався покинути місце події, але при втечі врізався у стовп неподалік від місця смертельної ДТП. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.

"Під колесами автомобіля вчора, 12 квітня, загинула 80-річна місцева жителька. 44-річний кермувальник легковика Audi А6 на перехресті вулиць Шевченка-Соборна допустив наїзд на жінку-пішохода, яка, попередньо, йшла проїзною частиною. Від отриманих травм потерпіла загинула. Водій, який попри скоєне, не зупинився і втікав із місця події, за 500 метрів в’їхав у придорожній стовп", - сказано у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчими слідчого управління розпочате досудове розслідування. У рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України транспортний засіб вилучено та поміщено на територію Володимирецького відділення поліції.

Результати освідування показали, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння — 3,07 промілле алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі житель Володимирця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Львівщині невідомий на смерть збив 55-річного чоловіка та зник з місця події.

Українські Національні Новини

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