На Рівненщині п’яний водій Audi на смерть збив 80-річну жінку і при втечі врізався у стовп

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Володимирці на Рівненщині 44-річний п’яний водій Audi А6 на смерть збив 80-річну жінку та намагався покинути місце події, але при втечі врізався у стовп неподалік від місця смертельної ДТП. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.