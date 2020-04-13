В Ровенской области пьяный водитель Audi насмерть сбил 80-летнюю женщину и при бегстве врезался в столб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во Владимирце в Ровенской области 44-летний пьяный водитель Audi А6 насмерть сбил 80-летнюю женщину и пытался покинуть место происшествия, но при побеге врезался в столб неподалеку от места смертельного ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.
"Под колесами автомобиля вчера, 12 апреля, погибла 80-летняя местная жительница. 44-летний водитель легковушки Audi А6 на перекрестке улиц Шевченко-Соборная допустил наезд на женщину-пешехода, которая, предварительно, шла по проезжей части. От полученных травм пострадавшая погибла. Водитель, несмотря на совершенное, не остановился и бежал с места происшествия, в 500 метрах въехал в придорожный столб", - говорится в сообщении.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователями следственного управления начато досудебное расследование. В рамках уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины транспортное средство изъято и помещено на территорию Владимирецкого отделения полиции.
Результаты освидетельствования показали, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения - 3,07 промилле алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас житель Володимирца находится в изоляторе временного содержания.
Следователи решают вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, во Львовской области неизвестный насмерть сбил 55-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.