В Ровенской области пьяный водитель Audi насмерть сбил 80-летнюю женщину и при бегстве врезался в столб

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во Владимирце в Ровенской области 44-летний пьяный водитель Audi А6 насмерть сбил 80-летнюю женщину и пытался покинуть место происшествия, но при побеге врезался в столб неподалеку от места смертельного ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.