В Днепре в ДТП с участием трех авто погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей погибли два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Так, сообщается, что ДТП с участием трех автомобилей произошло 12 апреля около 21:00 на ул. Набережная Победы г. Днепр.
“Все транспортные средства двигались по Набережной Победы в сторону площади Победы. Как установили следователи, водитель автомобиля Mercedes Benz столкнулся с задней частью автомобиля Daewoo Nexia, который стоял на красный сигнал светофора. После этого по инерции Daewoo столкнулся с автомобилем Skoda Superb, который стоял впереди него”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что водитель автомобиля Mercedes получил травму головы и был госпитализирован в больницу. Предварительно, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
“В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека — 29-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia и его 28-летняя пассажирка”, — отмечается в сообщении.
Также по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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