В Одесі BMW перекинувся від удару з деревом, є загиблий

КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Одесі нетверезий водій на автомобілі BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом, внаслідок чого автомобіль перекинувся. У ДТП загинув 30-річний пасажир, а водій отримав незначні ушкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.