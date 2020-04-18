В Одесі BMW перекинувся від удару з деревом, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Одесі нетверезий водій на автомобілі BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом, внаслідок чого автомобіль перекинувся. У ДТП загинув 30-річний пасажир, а водій отримав незначні ушкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“На вулиці Успенській одесит, 1990 року народження, не впорався з керуванням BMW, виїхав з дороги і зіткнувся з деревом. Удар був такої сили, що автомобіль перевернувся. Кермувальник зазнав незначних ушкоджень, а от його 30-річний пасажир загинув миттєво”, — сказано у повідоленні.
За попередніми даними слідчо-оперативної групи з розслідування ДТП, водій був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зараз, у межах відкритого за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України провадження, проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз.
Чинним законодавством за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів загинули дві людини.