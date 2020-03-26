В ОГА рассказали о состоянии инфицированных коронавирусом на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Состояние здоровья лиц, у которых обнаружили коронавирус в Черновицкой области, стабильное. У трех пациентов есть пневмония. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Состояние буковинцев, больных на коронавирус, утром 26 марта из стабильно. У трех пациентов есть пневмония, но ухудшений не зафиксировано. Лихорадка есть лишь у одного из этих больных. Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что все дети, госпитализированные в областную детскую клиническую больницу, чувствуют себя хорошо, температура в пределах нормы. У них болезнь протекает в легкой форме.
"23 марта в больницу привезли маму с ребенком, в которых подозревали COVID-19. Результат теста у матери оказался положительным. Состояние больной стабильное, она находится под наблюдением врача-инфекциониста", - отмечается в сообщении.
Кроме того, все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены лекарствами.
Напомним, по состоянию на утро 26 марта, в Черновицкой области 42 случая инфицирования коронавирусом.
Как сообщалось в УНН, в Украине есть первый человек, который оправился от коронавируса. Это пациент из Черновцов, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат.