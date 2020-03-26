В ОДА розповіли про стан інфікованих коронавірусом осіб на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Стан здоров’я осіб, у яких виявили коронавірус у Чернівецькій області, стабільний. У трьох пацієнтів є пневмонія. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Стан буковинців, недужих на коронавірус, вранці 26 березня стабільний. У трьох пацієнтів є пневмонія, але погіршень не зафіксовано. Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що всі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. У них хвороба перебігає у легкій формі.
"23 березня до лікарні привезли маму із дитиною, у яких підозрювали COVID-19. Результат тесту у матері виявився позитивним. Стан хворої стабільний, вона перебуває під наглядом лікаря-інфекціоніста", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, всі пацієнти із підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього забезпечені ліками.
Нагадаємо, станом на ранок 26 березня, у Чернівецькій області 42 випадки інфікування коронавірусом.
Як повідомлялося в УНН, в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Це пацієнт з Чернівців, тест якого на коронавірус показав негативний результат.