В ожидании Святого Николая: как выбрать безопасную детскую игрушку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Рекомендации, как выбрать безопасную детскую игрушку, в ожидании дня Святого Николая, дали в Госпродпотребслужбе, пишет УНН.
Родителям как "помощникам Святого Николая" советуют обращать внимание не только на внешний вид игрушки или ее функциональность, но и качество.
Детали
При покупке игрушки рекомендуют обращать внимание:
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- на присутствие инструкции и информации о безопасности игрушки;
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- слова "Внимание" и "Предупреждение" предупреждают об использовании игрушки. Это касается и маленьких, продающихся без упаковки игрушек. Ознакомьтесь, какие предупреждения указал производитель.
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- предупреждения о возрасте должны быть четко видны для потребителя. Особенно будьте внимательны, если приобретаете товары через интернет;
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- информация о товарах предоставляется на государственном языке и может дублироваться на других языках.
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Игрушка, прошедшая процедуру оценки соответствия техническим регламентам, как отмечается, обозначена национальным знаком соответствия.
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