В ожидании Святого Николая: как выбрать безопасную детскую игрушку

Родителям как "помощникам Святого Николая" советуют обращать внимание не только на внешний вид игрушки или ее функциональность, но и качество.

Детали

При покупке игрушки рекомендуют обращать внимание:



на присутствие инструкции и информации о безопасности игрушки;



слова "Внимание" и "Предупреждение" предупреждают об использовании игрушки. Это касается и маленьких, продающихся без упаковки игрушек. Ознакомьтесь, какие предупреждения указал производитель.



предупреждения о возрасте должны быть четко видны для потребителя. Особенно будьте внимательны, если приобретаете товары через интернет;



информация о товарах предоставляется на государственном языке и может дублироваться на других языках.



Игрушка, прошедшая процедуру оценки соответствия техническим регламентам, как отмечается, обозначена национальным знаком соответствия.

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