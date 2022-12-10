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В очікуванні Святого Миколая: як обрати безпечну дитячу іграшку

В очікуванні Святого Миколая: як обрати безпечну дитячу іграшку

Київ • УНН

 • 862347 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Рекомендації, як обрати безпечну дитячу іграшку, в очікуванні дня Святого Миколая, дали у Держпродспоживслужбі, пише УНН.

Батькам як "помічникам Святого Миколая" радять звертати увагу не лише на зовнішній вигляд іграшки чи її функціональність, а й на якість.

Деталі

При купівлі іграшки рекомендують звертати увагу:

  • на присутність інструкції та інформації щодо безпечності іграшки;
  • слова "Увага" та "Попередження" передують застереженням щодо використання іграшки. Це стосується і маленьких, іграшок, що продаються без упаковки. Ознайомтеся, які попередження зазначив виробник.
  • попередження щодо віку мають бути чітко видимі для споживача. Особливо будьте уважні, якщо купуєте товари через інтернет;
  • інформація про товари надається державною мовою та може дублюватися іншими мовами.

Іграшка, яка пройшла процедуру оцінки відповідності технічним регламентам, як зазначається, позначена національним знаком відповідності.

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