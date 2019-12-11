Психолог пояснила, як виконувати прохання дитини про новорічні подарунки

"З дитиною треба говорити, пояснювати, що є певні фінансові можливості навіть у діда Мороза. І якщо ви не готові виконати побажання дитини, які вона викладе в листі до діда Морозу, то і не беріться за це. А взявшись, намагайтеся купити хоча б щось одне. Можна пояснити дитині, що дід Мороз один, а дітей багато, всім потрібно принести подарунки, тому багато подарунків просити для себе не можна, адже він "просто не встигне їх підготувати і розвезти всього за одну ніч", - пояснила Гомель.

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За її словами, батьки можуть дізнатися про побажання дитини і просто під час довірливої бесіди, не вдаючись до хитрощів з листами дідові Морозу, і самим зробити вибір того, що точно порадує дитину. При цьому психолог застерегла батьків від покупки в якості новорічного подарунка виключно "потрібних" речей.

"Дарувати дітям светри замість іграшок не можна. Дітям дарувати на свято практичні речі не можна - більшого розчарування ви не придумаєте. У дітей повинна бути казка, якщо ви її вже організовуєте", - наголосила експерт.

Нагадаємо, цьогоріч житло на зимові свята почали бронювати з середини листопада. Уже до кінця місяця частка зарезервованих квартир становила 20%, а будинків - 15% від загальної кількості пропозицій.

Вартість традиційного новорічного столу в цьому році зросла на 7-10%.